Maxime Lestienne laat zich uit over zijn toekomst bij Standard: "Een exotische bestemming?"

Neen, een echt glorieus jaar was het niet voor Maxime Lestienne en Standard. Maar er zijn nog drie speeldagen om een en ander recht te zetten. En daarna?

Maxime Lestienne was er dit seizoen over alle competities al 33 keer bij, maar ondanks zes goals en vijf assists heeft ook de 28-jarige winger de ploeg niet helemaal op sleeptouw kunnen nemen.

Bankzitter

"Ik was niet regelmatig genoeg. Ik kon een goede match spelen en een week later catastrofaal zijn. Maar ik ben er wel elke match volledig voor gegaan", aldus Lestienne zelf. "Ik verdiende op de bank te zitten de voorbije weken."

"Het is een beetje zoals de hele ploeg: het mangelt aan regelmaat en efficiëntie. Een oefening met hoogtes en laagtes."

Rest de vraag: wat na deze zomer? "Alles is mogelijk. We gaan zien wat er op tafel komt te liggen. Ik voel me goed in Luik en ik heb nog een jaar contract."

"Een exotische bestemming? Waarom niet. Ik moet ook denken aan mijn familie. Tot op heden denk ik echter enkel aan Standard en ik wil hier op een goede manier dit seizoen afsluiten. En liefst met een trofee: ik heb nog niets gewonnen in België, dus die bekerfinale is ook nog van groot belang."