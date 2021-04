Preud'homme bondscoach Congo? 'Ook gesprekken met Belgische club en vele andere opties, maar ...'

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat de Democratische Republiek Congo wel wat zou zien in Michel Preud'homme als mogelijke bondscoach. Maar er is blijkbaar (veel) meer.

Michel Preud'homme zou bondscoach kunnen worden van DR Congo en er de opvolger worden van N'Sengi, die zijn land niet wist te kwalificeren voor de Afrika Cup.

Maar volgens Het Laatste Nieuws zijn er nog veel andere opties. Zo zijn er kansen in het Midden-Oosten voor de ondervoorzitter van Standard.

Midden-Oosten, Europa, België? Geen haast

Ook vanuit Europa is er interessse in MPH, die al meermaals werd gepolst en ook al vaak verkennende gesprekken had volgens de krant.

Daarbij zelfs een Belgische club. Verder dan die verkennende gesprekken of even kijken wat of hoe kwam het echter nog nooit. De 62-jarige gewezen coach van onder meer Gent en Club Brugge lijkt ondanks alles dus goed te zitten waar hij zit. Of komt er toch nog een deal? Opjagen staat alvast niet in zijn woordenboek.