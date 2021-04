De Buffalo's en de Rouches moeten vol voor de overwinning gaan

We naderen het einde van de Jupiler Pro League met een razendspannende strijd om een plaats in Play-off 1. Zowel Standard als Gent moeten haast winnen om een kans te hebben op Play off 1. Het belooft een duel op het scherp van de snee te worden!

Standard

Standard legt een prima parcours af in de Croky Cup. Met zeges tegen Club Brugge en Eupen nemen ze het op 25 april in de finale op tegen Genk. In de Jupiler Pro League gaat het met een 12e plaats een stuk moeizamer. In hun laatste 4 wedstrijden behaalden ze slechts één punt. Het goede nieuws is dat ze nog steeds een waterkans op een plaatsje in Play off 1 hebben.

Hun vorige wedstrijd tegen Genk was alvast een stap in de goede richting. Ze toonden verzorgd voetbal met een ‘pass accuracy’ van 82%. Mede door een beresterke Klauss, die verantwoordelijk was voor een doelpunt en een assist, konden ze een gelijkspel afdwingen. Door een bal op de paal van Amallah in de laatste minuten konden ze net niet de drie punten mee naar Luik nemen.

Gent

De Buffalo’s zijn niet in hun beste vorm. Na de 0-4 nederlaag tegen Club Brugge hebben ze pas in de 81e minuut het verschil kunnen maken tegen stadsgenoot Cercle Brugge. Zelfs trainer Hein Vanhaezebrouck gaf toe dat een gelijkspel logisch was en ze zelfs hadden kunnen verliezen.

Tegen Standard zullen ze uit een heel ander vaatje moeten tappen om hun waterkans op Play Off 1 te grijpen. Hiervoor rekenen ze toch vooral op Vadis Odjidja-Ofoe en Castro-Montes om het verschil te maken.

Spelverloop

Beide ploegen zullen wellicht volop voor de overwinning gaan. Een gelijkspel is haast ondenkbaar. Een aanvallende wedstrijd met veel duels is het meest waarschijnlijke scenario. Maar zal het aanvallende voetbal voldoende zijn om ook effectief tot doelpunten te komen? Gent kon in hun laatste 4 wedstrijden in de Jupiler Pro League slechts 3 doelpunten maken. Standard doet met 5 doelpunten niet veel beter.

Leuke sportweddenschappen

Beide ploegen schieten heel weinig op met een gelijkspel. Toch geeft betFIRST je 2,00 keer je inzet als er 3 of meer goals worden gescoord in de wedstrijd.

Het is best mogelijk dat de Rouches hun goede trend van Genk kunnen doorzetten tegen Gent. Jij krijgt 2,75 keer je inzet voor een overwinning van Standard.