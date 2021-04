Fans toegelaten in Wembley voor FA Cup en Carabao Cup finale

25 April vindt de Carabao Cupfinale tussen Manchester City en Tottenham Hotspur plaats in het Wembley stadion en er zullen 8000 toeschouwers aanwezig kunnen zijn. Dat meldt Sky Sports. De wedstrijd zal dienen als een testevenement met het oog op het terug volledig vullen van stadions.

De finale van de Carabao Cup zal geen dode bedoening zijn, er zullen 8000 fans in het stadion zitten. De tickets gaan naar da fans van Tottenham en Manchester City. Ook omwonenden van het Wembley stadion kunnen een ticket proberen bemachtigen net als medewerkers in de zorg.

The English Football League (EFL) organiseert de Carabao Cup en zal later meer informatie geven over de organisatie van de ticket verkoop.

This month's Carabao Cup final between Manchester City and Tottenham at Wembley will be attended by up to 8,000 spectators after it was confirmed as a test event for the return of fans to stadiums. — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 4, 2021

De halve finale en de finale van de FA Cup op respectievelijk 18 april en 25 mei zullen ook als test evenementen gebruikt worden. 4000 mensen zullen de halve finale tussen Leicester City en Southampton bijwonen. In de finale zullen er 21 000 toeschouwers aanwezig zijn.

Cultuur Secretaris Olivier Dowden reageerde bij Sky Sports: ‘Onze topsorters hebben ons nodig in het stadion.”