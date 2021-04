Vanaken en Clement sakkerden over het veld en kwamen met erg speciale voorbereiding: "En het is niet makkelijk om te spelen met zoveel punten voorsprong"

Een prachtwedstrijd speelde Club Brugge niet op bezoek bij KV Kortrijk, maar de drie punten zijn wel binnen voor blauw-zwart. Coach Philippe Clement was dan ook een tevreden man.

"Het is een moeilijke overwinning gebleken op een heel moeilijk veld", aldus Philippe Clement. "We hadden ons daarop voorbereid door twee dagen te trainen op de jeugdvelden."

Een gedachte die ook leefde bij Hans Vanaken: "Het was een moeilijk en klein veld, waardoor het vechten was. De drie punten zijn belangrijk."

Knokken voor de zege

"We hebben moeten knokken voor de zege", besefte ook de coach. "Er was weinig voetbal, maar wel een goede mentaliteit."

"We hebben ons gezicht laten zien in dit duel. Het was niet top, maar na de rust waren we wel dominant. Het is niet makkelijk om matchen te spelen met zoveel punten voorsprong in het klassement."