Paul Onuachu, zoveel meer dan louter een goalgetter

Eens te meer was Paul Onuachu van goudwaarde voor KRC Genk. De Nigeriaan scoorde in de slotfase, maar was gedurende de hele wedstrijd de kapstok waaraan het Genkse spel werd opgehangen.

Dat de dubbele meter van Genk een goalgetter is, weet iedereen. Tegen OHL zorgde hij in de slotfase met nummer 26 (!) van de competitie voor de verlossende 1-3. Hij deed het in stijl: veinzen, zijn bewaker uitkappen en met de mindere linkervoet afwerken.

Minpunt was dat de Nigeriaanse spits daarvoor al twee à drie prima mogelijkheden onbenut liet. Speelde hij daarom een mindere match? Neen, want aan Den Dreef toonde Onuachu andermaal dat hij veel meer is dan de man van de doelpunten.

Balvast

Nog meer dan anders was Onuachu tegen OHL de pivot. Haast onklopbaar in de duels, zelfs in de rechtstreekse duels tegen Ngawa, allerminst een koorknaap. Het was bovendien opvallend hoe vaak Onuachu in of rond de zestien kon aangespeeld worden vandaag.

Overzicht

Onuachu is opgeleid als middenvelder en dat zie je terug. De Gouden Stier beschikt over een prima overzicht. Ook maandag verlegde hij het spel enkele keren gepast. Met 86% nauwkeurigheid van de passes scoorde de Nigeriaan meer dan behoorlijk. Al blijft het opletten voor de Nigeriaan om niet te veel hooi op de vork te nemen.

Vals traag

Een sprintende Onuachu oogt houterig, maar traag is hij allerminst. Vraag dat maar aan OHL-verdediger Jemelka, die er in de tweede helft compleet werd uitgelopen voor Onuachu. De Nigeriaan beloonde zichzelf niet in die fase, want hij besloot oog in oog met Romo voorlangs.