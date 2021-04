Borussia Dortmund heeft sluw plannetje om Haaland aan boord te houden

Hans-Joachim Watzke, directeur bij Borussia Dortmund, zegt dat de club het zich wel degelijk kan veroorloven om Erling Haaland aan boord te houden.

De Europese topclubs staan in de rij om Erling Haaland binnen te halen. Volgens Hans-Joachim Watzke, directeur bij Borussia Dortmund, zal de club proberen tijd te rekken om Haaland zeker bij Dortmund aan het seizoen te laten starten.

Haaland heeft nog een contract tot 2024 en de exit-clausule van om en bij de 75 miljoen euro waarvoor hij weg kan treedt pas in 2022 in actie.

De vraag is natuurlijk of Haaland een seizoen zonder Champions League ziet zitten. "We zullen er rustig over praten met Erling, met zijn vader en met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, we willen dat hij bij ons blijft”, zei Watzke aan streamingdienst DAZN.