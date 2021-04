Jürgen Klopp naar aanloop van CL-duel tegen Real Madrid: "We zijn niet uit op wraak"

Liverpool zal niet op een wraakmissie zijn tegen Real Madrid in de Champions League, laat Jürgen Klopp weten. De 'Reds' werden in 2018 in de finale verslagen door Real Madrid met 3-1.

Tijdens de finale in 2018 stonden beide ploegen voor het laatste tegenover elkaar. In de wedstrijd werd Mo Salah geblesseerd door Sergio Ramos en verliet het veld in tranen.

"Ik ben super gemotiveerd omdat het de Champions League is," zei Klopp tijdens de persconferentie.

"Maar dat heeft niets te maken met de verloren finale van 2018."



"Natuurlijk dacht ik daaraan toen we de trekking zagen, want het is de eerste keer sinds toen dat we tegen ze spelen. Maar ik zei na die wedstrijd toen ook al: mocht iemand me binnen een week of een maand vragen als Sergio Ramos welkom is op mijn 60ste verjaardag, dan zeg ik vast wel ja.", aldus de coach.

"Hij is een geweldige voetballer, maar ik hou niet van wat er toen gebeurd is. Het was een rare avond voor ons, maar het is ondertussen al lang geleden dus ik ben niet meer kwaad. Ik ben hier niet uit op wraak want daar geloof ik niet in. Ik wil gewoon doorgaan naar de volgende ronde.", sluit de coach af.