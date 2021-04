Belgische spits over zijn jeugd met Lukaku: "12 jaar en hij was om 8u al sit ups in zijn bed aan het doen" - Romelu kan het wel appreciëren

Zinho Gano en Romelu Lukaku hebben samen hun jeugd doorgebracht bij Lierse. De twee konden het heel goed met elkaar vinden, maar waren soms ook wel de kwelduivels van hun trainers.

In een reportage van Eleven Sports spreekt Gano vanavond over die periode. "We hebben veel fratsen uitghaald", lacht de spits van Kortrijk. "We waren de ambiancemakers van de ploeg: we rapten in de bus, haalden stoten uit... Maar dat is wel normaal als je 12-13 jaar bent zeker? Ik herinner me nog dat we samen sliepen en dat ik 's morgens wakker werd en dat hij iets na 8 al sit ups in zijn bed aan het doen was. Dat wil veel zeggen..."

Romelu Lukaku reageerde ook op Twitter op die uitspraken: "That's my partner!"