Vrancken vond het een eer om met Defour te werken: "Het was te zwaar, ook mentaal"

Steven Defour heeft na lang beraad de knoop doorgehakt: hij stopt na dit seizoen met voetballen. De 32-jarige middenvelder speelde nog wel goed, maar kon de fysieke pijn niet meer aan. Dat zag ook trainer Wouter Vrancken.

Vrancken zag een echte prof dit seizoen bij KVM, ondanks alle blessurelast. "Als hij speelt, is hij telkens op niveau", zegt Vrancken in HLN. "Ik wil hem nu al bedanken voor dit seizoen. Steven was een meerwaarde. Het was een plezier om met hem samen te werken."

Defour moest elke week een strijd leveren om er in het weekend te staan. "Niet alleen fysiek, maar ook mentaal", aldus Vrancken. "Telkens moest hij door de pijn heen bijten. Het was te zwaar. Ik heb vaak gesproken met Steven. Dit is een zeer doordachte keuze."