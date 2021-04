Maakt gehavend Bayern favorietenrol waar?

Er staat woensdagavond alweer een heerlijk affiche op het programma in de Champions League: Bayern - Paris Saint-Germain. Bayern moet Gnabry en topschutter Lewandowski missen. Ook bij PSG zijn er enkele sterren niet bij, zoals Icardi en Verratti. Wie haalt het beste resultaat in de heenwedstrijd?

Historie

Bayern en Paris-Saint Germain stonden reeds negen keer eerder tegenover elkaar in de geschiedenis van de Champions League. PSG deed het in die ontmoetingen een fractie beter, want het boekte vijf overwinningen. Der Rekordmeister zegevierde viermaal. Op papier lijkt Bayern de betere ploeg, maar niet zonder hun Poolse scherschutter. Kan PSG hier vanavond van profiteren?

De meest recente ontmoeting was op 23 augustus 2020. Toen stonden Bayern en PSG oog in oog in de finale van de Champions League. Er viel slechts 1 goal in die partij, en die kwam van de voet van Kingsley Coman, ex-speler van PSG. Het was een gesloten wedstrijd, waarin beide ploegen geen risico’s wouden nemen. Hopelijk zien we vanavond beter voetbal!

Hattrick-held

De huidige nummer twee op de topscorerslijst van de Champions League is Kylian Mbappé. De 22-jarige aanvaller van PSG kwam dit Europese seizoen zes keer tot scoren in zeven duels. De Fransman maakte onder meer een hattrick in de achtste finales tegen FC Barcelona. Kan hij vanavond ook enkele flitsen van zijn gigantisch talent laten zien?

Ruime zege

Bayern won dit seizoen zeven van de acht Champions League-wedstrijden. De ploeg van Hansi Flick won vijf van die acht duels met twee doelpunten verschil of meer. Zo ging bijvoorbeeld Atlético Madrid ten onder. De Madrilenen verloren met ruime cijfers in de Allianz Arena: 4-0. Er is geen twijfel, Bayern is één van de topfavorieten om zichzelf op te volgen als Champions League winnaars. Maar ook PSG hoort bij die favorieten en zullen zich niet snel gewonnen geven.

Enkele bettips

Bayern München is al 7 wedstrijden op rij ongelsagen. Vooral thuis zijn ze onberispelijk dit seizoen. Als ze vanavond opnieuw winnen van PSG, levert dat 2x uw inzet op.

Kyllian Mbappé is bezig aan een heel sterk seizoen in de Champions League. In de 2 wedstrijden tegen Barcelona, scoorde hij 4 keer. Scoort hij vanavond weer, op elk moment in de wedstrijd, gaat je inzet 2.50 keer omhoog.

Bayern is een doelpuntenmachine, gemiddeld scoren ze 3 keer per wedstrijd. Indien ze tegen PSG slechts 2 keer scoren, gaat je inzet maal 1.74.