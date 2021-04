Erling Haaland deelt handtekening uit... aan één van de scheidsrechters

Een van de assistent-scheidsrechters bij de wedstrijd van Manchester City tegen Borussia Dortmund maakte van de gelegenheid gebruik om Erling Braut Haaland, het Noorse wonderkind, om zijn handtekening te vragen.

Het is geen ongewoon tafereel, maar het is altijd grappig: een van de scheidsrechters in de delegatie voor de kwartfinale vroeg Erling Haaland om zijn handtekening in de gang die naar de kleedkamer leidt. De Noor glimlachte en tekende de gele en rode kaarten.