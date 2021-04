Bij Bayern snappen ze er niets van: "We verdienden te winnen"

Bayern München speelde een prima pot voetbal tegen PSG en had zelfs 31 kansen, maar aan het einde wonnen de Fransen: 2-3.

31 kansen, waarvan 12 tussen de palen. 64% balbezit. Heel wat dominantie. 54% duels gewonnen. De cijfers liegen niet.

Bayern München speelde een prima partij tegen PSG en was puur cijfermatig echt wel de betere ploeg van de twee.

Nog niet kansloos!

Maar de einduitslag is wel 2-3 voor de Parijzenaars. "Natuurlijk zijn we gefrustreerd, want we verdienden te winnen", aldus Benjamin Pavard achteraf.

"Als we op dezelfde manier spelen en met dezelfde strijd en ingrediënten, dan ben ik zeker dat we ons nog kunnen gaan kwalificeren in Parijs."