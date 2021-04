Benoit Poulain: "Overtuigd dat Eupen de juiste keuze was"

Benoit Poulain speelde ooit bij KV Kortrijk onder meer, had buitenlandse avonturen maar speelt momenteel bij KAS Eupen. En de centrale verdediger kan het daar wel goed vinden.

"We hebben meer dan een mirakel nodig om nog play-off 2 te halen", beseft Poulain op een persconferentie in Eupen.

"Maar het doet altijd deugd om gewoon op het veld te staan. Dat is het sentiment dat bij mij domineert en ik voel me goed."

"Sportief gezien was het geen goed seizoen voor mij, maar ik heb mezelf nooit in vraag gesteld en ik ben blij hier in Eupen."

"Ik denk dat het voor mij de beste keuze was om te maken. Volgend seizoen wil ik beter doen, ik ben in ieder geval gemotiveerd."