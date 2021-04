Eerste interesse voor Jérôme Boateng nadat hij geen nieuw contract krijgt in München

Bayern München liet deze week weten dat het contract van Jérôme Boateng deze zomer niet verlengd wordt. Enkele ploegen boden zich al aan.

Volgens het Duitse blad BILD heeft FC Barcelona zich al laten horen om Boateng naar Camp Nou te brengen. Door de moeilijke financiële situatie kan Barcelona elke transfervrije speler goed gebruiken.

Raiolo, de manager van Erling Haaland, was al in Barcelona om enkele van zijn spelers aan te bieden in Spanje, maar die opties worden wellicht allemaal te duur voor de ploeg van Lionel Messi en co.

Ook vanuit de Premier League zou er interesse zijn om Boateng over te nemen. Tottenham zou de eerste geïnteresseerde zijn, zo meldt Actu Foot.