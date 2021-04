Gérard Lopez duikt weer op om Moeskroen te redden

Totale ommekeer bij Moeskroen! Vorige week had de ploeg voor de licentiecommissie onvoldoende financiële garanties gegeven, maar volgens Sudpresse heeft voorzitter Gérard Lopez de situatie helemaal omgekeerd.

Volgens Le Soir is hij uit de schaduw gekomen om Les Hurlus te redden. De Luxemburger "zou financiële garanties hebben gegeven om de continuïteit van de club voor volgend seizoen te verzekeren". Dit is een onverwachte gebeurtenis. Moeskroen had al verscheidene maanden niks meer van Gérard Lopez gehoord.

Dankzij zijn tussenkomst kan Moeskroen zijn licentie krijgen voor het seizoen 2021/2022, tegen alle verwachtingen in. De licentiecommissie zal over minder dan een week uitspraak doen.