In 1B was hij bijna dubbel zoveel waard als nu in de Jupiler Pro League

Faïz Selemani heeft bij KV Kortrijk nog twee wedstrijden om zijn seizoen wat mooier te maken. Want zijn marktwaarde is nog altijd niet wat hij geweest is.

Faïz Selemani vertrok bij Union uit 1B door zijn contract eenzijdig te verbreken en mocht daardoor tot december niet spelen bij Kortrijk, waar hij mocht meetrainen.

Zijn beste voetbal heeft hij nog niet laten zien. “Ik weet dat het beter kan”, zegt Selemani aan HLN. “Mijn nieuwe coach waarmee ik in Union zo’n goed jaar doormaakte, geeft me vertrouwen om volgend seizoen weer helemaal aan de oppervlakte te komen. En ik hoop me ook nog te kunnen onderscheiden in de laatste twee wedstrijden.”

Want zijn marktwaarde is danig verminderd. Toen hij bij Union speelde was hij volgens Transfermarkt 1,8 miljoen waard. Bij Kortrijk daalde dat tot 800.000 euro, al kwam daar nu nog iets bij tot 1 miljoen euro.