Seizoen om snel te vergeten: zeven dagen schorsing, coronabesmetting en stomme blessure

Wat een samenvatting van het seizoen van Maximiliano Caufriez. Schorsingen, corona en een domme blessure.

Caufriez keek bij het begin van het seizoen snel tegen een blessure van drie speeldagen aan. Daarna volgde nog eentje van vier wedstrijden tegen Standard. Net na de quarantaine door zijn coronabesmetting blesseerde hij zich… door zijn grasmachine.

Natuurlijk was het een stom ongeval”, zegt Caufriez aan Het Nieuwsblad. “Mijn tuin loopt naar beneden. In de afdaling gleed ik uit en kwam mijn voet onder de grasmaaier terecht. De draaiende messen zorgden voor een ravage, het bloed gutste uit mijn voet. Gelukkig konden ze op de spoeddienst het bloeden stelpen met een grote windel rond mijn voet.”

Caufriez werd geopereerd door ploegarts Peter Bollars, maar het seizoen is uiteraard voorbij. “Ik hoop er opnieuw te staan bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vandaag is de pijn al een pak minder dan een week geleden. De eerste dagen kon ik niet meer dan met mijn voet in de lucht in de zetel liggen. Nu kan ik al voorzichtig stappen.”

Eén ding weet hij al zeker, vanaf nu komt een tuinman het gras afrijden. Caufriez miste immers het duel met zijn ex-ploeg Waasland-Beveren. Ook de derby tegen Racing Genk stond op zijn verlanglijstje. Caufriez is vooral blij dat zijn carrière niet in gevaar kwam door dit stomme ongeval.