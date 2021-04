Ondertussen in 1B: Forfait kan zwaar doorwegen voor Lommel, Seraing dicht bij barragematchen voor promotie

Wie had voor aanvang van het seizoen gedacht dat Seraing de grootste kanshebber zou zijn voor de felbegeerde tweede plaats in 1B? Dankzij het huurlingenlegioen van Metz en het aanvallende voetbal onder Emilio Ferrero staan Les Metallos erg dicht bij een ticket voor de barragematchen voor promotie.

Op Union staat dit seizoen geen maat in de Proximus League. De Brusselaars verloren nog maar twee keer dit seizoen en zijn al een tijdje zeker van de titel. De strijd om plaats twee woedt echter wel nog steeds fel. Die tweede plaats geeft sinds dit seizoen recht op een dubbele barragematch tegen het nummer zeventien uit 1A (Waasland-Beveren, Moeskroen, Cercle Brugge of Kortrijk).

Met nog drie speeldagen te gaan in 1B telt nummer twee Seraing vijf punten voorsprong op Lommel. Voor de volledigheid geven we mee dat ook Deinze en Westerlo nog een waterkans hebben op die felbegeerde tweede plaats. Al zijn daar wel enkele voetbalmirakels voor nodig.

Stand G P W G V G = Vorm 1. Union SG 25 63 20 3 2 61-22 39 W W W G W 2. Seraing 25 45 14 3 8 51-36 15 W G W W V 3. Lommel SK 25 40 12 4 9 44-40 4 V W W W V 4. SK Deinze 25 38 10 8 7 43-42 1 G W G W W 5. Westerlo 25 38 9 11 5 37-27 10 G G V G G 6. RWDM 25 31 9 4 12 37-42 -5 G V G V G 7. Lierse Kempenzonen 25 15 4 3 18 25-50 -25 V V V V G 8. Club Brugge NXT 25 9 1 6 18 20-59 -39 G V V V G

Resterend programma

Seraing (45 punten): Deinze thuis, Lierse K. thuis, Lommel uit

Lommel (40 punten): Union thuis, RWDM uit, Seraing thuis

Deinze (38 punten): Seraing uit, Westerlo thuis, Union uit

Westerlo (38 punten): RWDM thuis, Deinze uit, Club NXT thuis

Finale op de slotspeeldag?

De kalendermaker progammeerde op de slotspeeldag Lommel-Seraing. Het zou zomaar de beslissende wedstrijd kunnen worden voor die felbegeerde tweede stek. Ook de vorige confrontatie tussen Les Metallos en de ploeg uit Noord-Limburg speelde een doorslaggevende rol, weliswaar zonder gespeeld te worden.

Begin februari kampte men aan de Gestelsedijk immers met een ware corona-uitbraak. Op de dag van de wedstrijd bleek dat er drie positieve gevallen waren en daarbovenop nog een heleboel spelers in quarantainen moesten. In samenspraak met City Football Group besliste Lommel vervolgens om forfait te geven voor de topper in Seraing. Volgens de coronaprotocollen van de Pro League kon die match immers niet uitgesteld worden.

Seraing, veel meer dan Mikautadze

Het leverde Seraing drie gouden punten op tegen een rechtstreekse concurrent. Maar het is duidelijk dat de promovendus haar (voorlopige) tweede plek niet gestolen heeft. Het startte, mede dankzij een huurlingenlegioen uit Metz, met heel wat vraagtekens aan de competitie.

Tot ieders verbazing begon Seraing met zes op zes aan het seizoen, de trein was onmiddellijk vertrokken. Dat was in grote mate te danken aan Georges Mikautadze (20). De Georgiër begon met veertien doelpunten in de eerste zeven competitiewedstrijden als een bezetene aan het seizoen. Het leverde hem onlangs zijn debuut op bij de nationale ploeg. Met achttien doelpunten in negentien wedstrijden mogen de statistieken van Mikautadze nog steeds gezien worden.

Het succes van Les Metallos enkel toewijden aan Mikautadze zou de ploeg oneer aandoen zijn. Ferrera kiest steevast vol voor de aanval, doorgaans vanuit een 4-4-2 formatie. Met Bernier en Jallow, die zich met Gambia onlangs kwalificeerde voor de Africa Cup, beschikt Seraing over twee flankspelers die een actie kunnen maken en voor de assists zorgen. Neem daarbij nog de goede voetjes en vista van centrale middenvelder Lahssaini en de offensieve kwaliteiten van backs Kilota en Swers en je weet dat dit Seraing niet het lelijke eendje zou zijn in 1A, als het zover zou komen. Al hangt natuurlijk veel af wat de plannen van moederclub Metz zijn komende zomer.