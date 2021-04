Wat doet van den Brom met Dries Wouters en Jhon Lucumi voor de derby?

Racing Genk speelt zondag de derby tegen STVV. Trainer John van den Brom moest de nodige knopen doorhakken.

Op Dries Wouters kan hij alvast geen beroep doen. Hij blijft afwezig met een kuitblessure. Voor de rest is iedereen fit. Ook alle coronatesten bleken negatief.

Jhon Lucumi keert terug na zijn schorsing. Van den Brom dropt hem meteen in de basiself. Dat is de enige wijziging die hij doorvoert in vergelijking met de match tegen Leuven.

Mark McKenzie zal er dus niet bij zijn. “Omdat ik vasthoud aan het team dat het al een hele poos erg goed doet”, zegt Van den Brom. “Al is het heel fijn om te kunnen vaststellen dat ook de anderen klaar staan om sterk te presteren, als er iemand onbeschikbaar is.”