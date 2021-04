Beerschot eveneens gehavend richting duel tegen KVO: zes blessures

KV Oostende reist niet in volle sterkte af naar Antwerpen, maar ook Beerschot heeft de nodige problemen. De Ratten missen zes spelers. Suzuki is vier weken buiten strijd en Noubissi kende een terugval.

Reda Halaimia moest geblesseerd het veld verlaten in de oefenwedstrijd tegen KVC Westerlo. De Algerijnse rechtsback heeft last van een hamstringblessure en zal nog een tweetal weken buiten strijd zijn.

Middenvelder Ismaila Coulibaly kreeg de afgelopen periode rust met een overbelastingsletsel. George Broadbent zijn revalidatie verloopt zoals gepland. Beiden ondergaan in de loop van volgende week verdere tests.

Abdoulie Sanyang moest net als Musashi Suzuki het veld verlaten tegen Charleroi. Sanyang had last van de adductoren, ook hij ondergaat volgende week verdere tests. Spits Suzuki liep een blessure op in de kuitspier en zal een viertal weken buiten strijd zijn.

Marius Noubissi tenslotte kende een kleine terugval in zijn revalidatie. Hij blijft verder werken aan zijn terugkeer.