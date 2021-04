📷 Harde kern KRC Genk gaat met tifo STVV aan de haal: "Limburg is van ons!"

Opvallend actie van de harde kern van KRC Genk vandaag. Deze morgen hing er namelijk een tifo van STVV aan het trainingsveld van de Kanaries, maar Tribune Zuid heeft deze tifo weggehaald. Dit weekend staat de derby tussen beide ploegen op het programma.

Dit weekend neemt KRC Genk het op tegen STVV in de Jupiler Pro League en zo'n derby is altijd een geladen wedstrijd. Het is deze keer niet anders, want Brigada Hesbania, de harde kern van STVV, had een tifo gemaakt en deze opgehangen aan het trainingsveld van de Kanaries.

Tribune Zuid, de harde kern van KRC Genk, had het nieuws van de tifo gehoord en besloot deze weg te halen bij STVV. Op Instagram hebben ze een foto met de tifo gepost met de woorden: "Limburg is van ons". De derbykoorts is dus volop aan het stijgen.