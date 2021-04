De Witte haalt uit naar spelers van AA Gent: "Dan zie je dat de retour en het volle engagement voor de club plots niet terug te vinden zijn"

AA Gent moet zes op zes halen om nog in PO2 te geraken. Voorzitter Ivan De Witte komt dan ook met een straffe boodschap richting spelers.

De nederlaag van vorig weekend op Standard is blijven hangen bij De Witte. “In het moment van ‘moneytime’ zag ik de ploeg uit mekaar vallen, zonder de vechtlust en de weerstand om op zijn minst stand te houden of alsnog de wedstrijd naar ons toe te trekken”, zegt De Witte aan HLN. “Ik zag een soort lusteloosheid.”

De club heeft het financieel moeilijk door de coronacrisis, maar kwam wel zijn verplichtingen na. “We hebben nooit met hen gediscussieerd over de financiële problemen die Covid teweegbrachten. We hebben er nooit zelfs maar aan gedacht om een inlevering van salaris voor te stellen. We hebben hen correct en goed doorbetaald. De spelers worden bij ons niet alleen behandeld als voetballer, maar als ‘human beings’. Véél meer dan in sommige andere clubs, denk ik. En soms misschien teveel. En dan zie je dat de retour en het volle engagement voor de club plots niet terug te vinden zijn. Terwijl het toch om spelers gaat die allemaal van een serieus niveau zijn.”

Ivan De Witte komt dan ook met een duidelijke boodschap. “Ze hebben nu twee wedstrijden die alle twee moeten gewonnen worden. Er zijn absoluut geen excuses meer om niet alles terug te geven wat hen vanuit de club aangeboden is. Ze spelen in het mooiste stadion van het land, ze hebben bij de beste trainingsfaciliteiten, ze hebben één van de beste medische en andere omkaderingen en ze worden goed en correct betaald. Ik vraag mij af hoe ze het zouden durven om er nu in die twee wedstrijden niet alles uit te persen. Voetballers hebben rechten, die in deze club erkend worden. Maar het is nu aan hen om te beseffen dat ze ook plichten hebben.