Liverpool mag dankzij Alexander-Arnold blijven hopen op de Champions League

Liverpool kan de drie punten nog net op Anfield houden en blijft dus nog steeds zicht hebben op een Champions Leagueticket. Al ging dat niet met sprekend gemak. Aston Villa kon The Reds nog bijna twee punten afsnoepen.

Met nog drie speeldagen te gaan en één plaats en twee punten verwijderd te zijn van een Champions Leagueticket, worden het nog spannende laatste weken in Liverpool. Bij verlies vandaag tegen Aston Villa was het over en uit geweest voor de troepen van Jurgen Klopp.

Gelukkig was daar Alexander Arnold met een prachtige last minute goal waardoor The Reds mogen blijven hopen op een plek in de UEFA Champions League van volgend seizoen.

De betere ploeg

Ondanks dat Liverpool de wedstrijd pas in de 91ste minuut besliste, was het een verdiende overwinning voor The Reds. De mannen uit Liverpool waren ,over de hele wedstrijd, de betere ploeg.

De eerste helft kwam Aston Villa er niet aan te pas. Liverpool begon sterk en had ‘The Lions’ al snel in een greep. Toch kon Villa net voor rust via Watkins scoren. Liverpool reageerde direct met een tegentreffer via Roberto Firmino. Helaas voor de mannen in het rood, werd de goal later afgekeurd door de VAR.

Na de rust bleef het wedstrijdbeeld hetzelfde, Liverpool was de betere ploeg en domineerde de mannen van Aston Villa. Met resultaat deze keer, Salah scoort de gelijkmaker. Dan is het heel lang wachten op een tweede doelpunt van de thuisploeg. Gelukkig is daar in de 91ste minuut, verlosser, Trent Alexander-Arnold met een prachtige goal.

Liverpool mag blijven hopen

Met deze overwinning blijft Liverpool rechtstreekse concurrenten Chelsea en Leicester in het vizier houden. Om rechtstreeks naar de Champions League te mogen, moet je in de top vier van de Premier League eindigen. Liverpool is momenteel vijfde.

Aston Villa

Aston Villa hoopte misschien nog op een Europa Leagueticket, dat krijg je als je vijfde eindigt in de Premier League, maar dat zal na dit verliesresultaat tegen Liverpool toch moeilijk worden.