Manchester City krijgt een lesje in efficiënte van Leeds United zonder Kevin De Bruyne op het veld

Manchester City leek een gemakkelijke opdracht te hebben thuis tegen Leeds maar niets leek minder waar.

De Bruyne moest plaatsnemen op de bank bij Manchester City dat koos op in een 4-3-3 opstelling te spelen met als diepe spits Jesus. Leeds kent een rustig seizoen in de Premier League en kan rustig aftellen naar het einde van het seizoen. Met een plaats in de middenmoot staat er niets meer op het spel voor hen.

Leeds kwam verrassend op voorsprong via Dallas. Het eerste schot op doel was ineens raak en zo kwam Leeds voor tegen de gang van het spel in. Op het einde van de 1ste helft kwam Leeds met 10 man te staan na een stevige ingreep van Cooper. De VAR kwam tussenbeide en veranderde de gele in een rode kaart en zo moest Leeds met 10 man verder.

In de 2de helft trok Manchester City nog meer het spel naar zich toe. Dit resulteerde in veel balbezit en massa's kansen maar het was wachten tot de 76ste minuut voor de gelijkmaker. Torres zette de bordjes terug gelijk met nog 14 minuten te spelen.

Manchester City ging resoluut voor de overwinning maar het was verrassend Leeds dat nog kon scoren. In de 91ste minuut verscheen Dallas voor doel en zette de 1-2 op het bord.

Manchester City kreeg een lesje in efficiëntie vandaag van Leeds United. Twee doelpogingen en twee doelpunten soms heb je niet meer nodig.

Dankzij deze zege springt Leeds United over Aston Villa naar de 9de plaats. Manchester City blijft 1ste staan met 14 punten voorsprong op Manchester United dat wel nog twee wedstrijden te goed heeft.