AA Gent volgt het voorbeeld van andere Pro League clubs

Jongeren van de GO! Reynaertschool in Oostakker waren gisteren de gast tijdens KAA Gent-RSC Charleroi. Een wedstrijd zonder publiek was een ideaal moment voor hen om zonder teveel prikkels een wedstrijd mee te maken.

Voor personen met Autismespectrumstoornis (ASS) is een wedstrijd bijwonen in een vol voetbalstadion geen pretje. Te veel prikkels, zoals gejoel en luide muziek, zorgen in normale omstandigheden voor een bijzonder onaangename ervaring. De coronamaatregelen die de clubs verplichten tot lege stadions zijn een mogelijkheid voor personen met ASS om een wedstrijd in een prikkelarme omgeving bij te wonen. Op vraag van de Pro League gaf de Vlaamse minister van sport de toelating om onder strikte voorwaarden een groep jongeren met ASS in een prikkelarme Ghelamco Arena te ontvangen.