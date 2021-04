Zowel voor KV Oostende als voor Beerschot staat er nog heel wat op het spel op de laatste speeldag van de Jupiler Pro League

KV Oostende heeft deze avond gewonnen op het veld van Beerschot dankzij een zeer sterke slotfase waarin het nog twee keer wist te scoren. Door deze overwinning moeten beide ploegen volgende week nog wel vol aan de bak.

Door deze overwinning maakt KV Oostende namelijk nog steeds kans om bij de eerste vier te eindigen. Met nog één speeldag te gaan hebben de Kustboys twee punten achterstand op Antwerp en drie punten achter op Anderlecht.

KV Oostende heeft het echter wel niet in eigen handen. Antwerp en Anderlecht moeten punten laten liggen en Antwerp heeft zelfs nog twee matchen tegoed. Als zij maandagavond hun wedstrijd weten te winnen tegen Moeskroen, is Antwerp al zeker van een plaats in play-off 1. Anderlecht heeft op de laatste speeldag dan weer genoeg aan een punt op het veld van STVV om KV Oostende achter zich te houden. KV Oostende zelf speelt op de laatste speeldag tegen Cercle Brugge.

Beerschot

Beerschot was deze avond met een punt al zeker van een plaats in play-off 2, maar door deze nederlaag moeten ook de Mannekes volgende week nog vol aan de bak als ze niet willen dat hun seizoen na volgende week ten einde is.

De ploeg van Will Still krijgt wel een lastige opdracht voorgeschoteld, want ze moeten op bezoek bij Standard. Ook de Rouches zijn nog niet zeker van een plaats in play-off 2, waardoor ook zij met het mes tussen de tanden de wedstrijd zullen aanvatten.

Bij een punt is Beerschot zeker van een plaats in play-off 2, maar bij een nederlaag zal er ook naar de ploegen onder hen moeten gekeken worden. Met KAA Gent, KV Mechelen en OHL maken namelijk ook de nummers 9, 10 en 11 nog kans op een ticket voor play-off 2 en zij kunnen allemaal nog over Beerschot springen. KAA Gent speelt tegen Zulte Waregem, de nummer acht en dus ook nog niet zeker van play-off 2, terwijl KV Mechelen op het veld van KV Kortrijk speelt. OHL ontvangt dan weer Waasland-Beveren op de laatste speeldag.