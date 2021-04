Ontgoocheling troef bij Oud-Heverlee Leuven na wanprestatie tegen Cercle Brugge: "Misschien is onze verdediging toch zo slecht?"

Een wanprestatie, meer valt er niet te zeggen over de wedstrijd van OHL op het veld tegen Cercle Brugge. Een uur lang tegen 10 spelers en toch met 3-0 de boot in tegen de 16e in de stand.

Tot het laatste kwartier moest Cercle-doelman Didillon zich geenenkele keer tonen tegen OHL en dat terwijl Cercle vanaf minuut 35 met 10 man stond. "Het is een enorme ontgoocheling, we waren naar hier gekomen om de drie punten te pakken en richting play off 2 te gaan", zucht verdediger Ngawa achteraf.

"Ik heb enkele artikels gelezen waarin stond dat we geen goede verdediging hadden, misschien is dat wel de reden van onze prestatie vandaag?", zegt de verdediger cynisch tegen de verzamelde pers.

"Doel was niet degraderen en doen wel veel beter"

Topschutter Thomas Henry steekt de hand wat meer in eigen boezem in zijn zoektocht naar verklaringen: "We zijn enorm boos op onszelf, het was helemaal niet genoeg om een wedstrijd te winnen. Cercle had meer goesting, won de duels... Het is onaanvaardbaar dat de grinta bij ons zo laag was."

"Iedereen moet eens voor de spiegel gaan staan na een wedstrijd zoals die vandaag. We verspelen de voorbije wedstrijden hetgene waar we een heel seizoen voor geknokt hebben. Het is normaal dat dit even zal blijven hangen, maar we moeten doorgaan. Het doel was om niet te degraderen en we hebben het veel beter gedaan. We spelen tot het einde mee voor play off 2, nu nog mooi eindigen met een overwinning volgende week", besluit Henry.