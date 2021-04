Schalke 04 weet weer wat winnen is

Het was sinds 9 januari geleden dat Schalke 04 nog eens kon winnen. De hekkensluiter in de Bundesliga won met 1-0 van Augsburg.

Schalke 04 heeft voor het eerst in drie maand nog eens kunnen winnen. Het is ook pas de tweede overwinning dit seizoen voor Schalke in de Bundesliga. In combinatie met zeven gelijke spelen pakte Schalke dit seizoen slechts dertien punten.

Suan Serdar was de held vandaag bij de hekkensluiter van de Bundesliga. Na amper vier minuten spelen zette hij Augsburg op achterstand. Schalke hield die voorsprong nog 86 minuten vast en zo kunnen ze met een opgeheven hoofd de laatste wedstrijden nog afwerken. De degradatie ontlopen is mathematisch nog mogelijk, maar daar zal een mirakel voor nodig zijn.