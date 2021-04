West Ham verslaat 3 Leicester-Belgen

Vandaag speelde West Ham United de topper tegen Leicester City. Door met 3-2 te winnen naderen de Hammers nu tot op één punt van Leicester.

Leicester, met zowel Tielemans, Praet als Castagne aan de aftrap, stonden voor een lastige klus in de Premier League. Ze speelden in Londen tegen de ploeg in vorm, West Ham United. Leicester, West Ham, Liverpool en Chelsea vechten allemaal nog voor een Champions League-ticket, dus deze wedstrijd was cruciaal.

Voor de rust trof man in vorm bij West Ham, Jesse Lingard, al twee keer raak. In het begin van de tweede helft diepte Jarrod Bowen de score uit naar 3-0. Ook bij Leicester hebben ze een man in vorm, genaamd Kelechi Iheanacho. Na zijn hattrick van voor de interlands kon hij ook vandaag twee keer scoren. Zijn doelpunten kwamen te laat om de boel nog om te gooien en zo verloor Leicester dus met 3-2 van West Ham.