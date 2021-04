Frédéric Frans blijft achter met zuur gevoel na nederlaag: "We moeten onszelf belonen na dit seizoen"

Beerschot heeft zich deze avond nog niet kunnen kwalificeren voor play-off 2. De ploeg van Will Still verloor in eigen huis met 1-2 van KV Oostende. De spelers blijven dan ook achter met een zuur gevoel.

Volgens Frédéric Frans is het één van de zwaarste ontgoochelingen van het seizoen. "We staan lang 1-0 voor tegen een goede ploeg, maar we geven het zelf weg op het einde. Het was een zware match tegen een sterke tegenstander, maar dan nog. Je moet het proberen vol te houden. Zeker als je zo dicht bij die belangrijke punten staat voor play-off 2", aldus de verdediger op de persconferentie na de wedstrijd.

Beerschot is dus nog niet zeker van play-off 2 en op de slotspeeldag wacht een moeilijke verplaatsing naar Standard. "Het wordt een moeilijke match, maar wij zijn wel een ploeg dat vooral moeilijke matchen kunnen winnen dit seizoen, dus we zijn er klaar voor. We willen nog één laatste mirakel", legde Frans uit.

De slotspeeldag belooft alleszinds enorm spannend te worden, want er maken nog heel wat ploegen aanspraak op een plaats bij de eerste acht. "Het wordt een nagelbijter, maar niet alleen voor ons, want ook voor andere ploegen wordt het volgend weekend zeer belangrijk. We moeten onszelf belonen na dit seizoen", concludeerde een stirijdvaardige Frans.