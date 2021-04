Witte merel voor Martinez? Ex-speler Club Brugge, OH Leuven en Zulte Waregem maakt indruk op topclubs én lonkt toch nog naar Rode Duivels

In de Eredivisie maakt hij de nodige indruk, waardoor de topclubs bij hem in de wachtrij staan. Ondertussen is er ook opnieuw nieuws vanop het front der nationale ploegen.

Een maand geleden leek Ahmed Touba nog op weg naar de Algerijnse nationale ploeg, maar nu zou de Belgisch jeugdinternational nog geen keuze hebben gemaakt. Dat laat La Dernière Heure weten. Touba (23) is een centrale verdediger en daar kan Roberto Martinez er de komende jaren mogelijk nog wel enkele van gebruiken. Transfer? De ex-speler van Club Brugge en OH Leuven die uit de jeugd van Zulte Waregem komt maakt indruk bij RKC Waalwijk dit seizoen. Hij staat in de belangstelling van diverse Nederlandse topclubs, terwijl ook Lazio onder meer wat in hem ziet.