Er kwamen zelfs geen spelers naar persconferentie, seizoen zit erop na moeilijke maanden? "Respect hebben voor hen die afzien op heel andere manieren"

Charleroi sleept zich na een sterk seizoensbegin een beetje naar het einde van het seizoen. Op de slotspeeldag staat tegen KAS Eupen niets meer op het spel. Toch willen ze er bij de Carolo's nog vol voor gaan.

Na de 4-0 pandoering op bezoek bij AA Gent was het duidelijk dat Charleroi geen play-off 2 zal spelen. De match tegen Eupen is er dus eentje voor tv-gelden en sportief nauwelijks nog van belang.

Het was veelzeggend dat er na de match in de Ghelamco Arena zelfs geen spelers ter beschikking waren om na te kaarten over de zware nederlaag. Maar coach Karim Belhocine - die mogelijk aan het einde van zijn verbintenis staat bij de Zebra's - wilde wel duidelijk een statement afgeven met oog op die laatste, ogenschijnlijk onbelangrijke wedstrijd.

Respect hebben voor supporters en vrijwilligers

"Wij zien de laatste weken en maanden sportief misschien wat af, maar het kan veel erger. Er zijn mensen die op heel andere manieren afzien en geld geven om naar ons te kunnen kijken - ook al kunnen ze nu niet in de stadions."

"We hebben vele vrijwilligers rondlopen op de club. Zij blijven werken, soms gratis voor ons. Voor hen moeten we respect hebben en tot het einde doorgaan. De spelers worden goed betaald, ik verwacht niet dat iemand het zal laten hangen."