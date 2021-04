Mignolet verdedigt zich: "Dan was ik geen doelman, maar waarzegger"

Simon Mignolet kreeg toch wel wat kritiek nadat hij de winnende goal van Sambi Lokonga niet kon tegenhouden. Het afstandsschot leek voor veel mensen niet onhoudbaar, maar daar is de Brugse doelman het niet mee eens.

Mignolet was gisteren te gast in De Tribune en verdedigde zichzelf. "Zoals altijd heb ik na de match mijn wedstrijd samen met de keeperstrainer geanalyseerd. Mijn conclusie vandaag was: als die bal nog 100 keer op doel wordt getrapt, gaat hij opnieuw 99 keer binnen", klonk het resoluut. "Dat klinkt misschien bizar, maar ik weet hoe die bal naar me toevloog en welke curve de bal maakte. Als ik zo een curve kan inschatten, denk ik niet dat ik doelman was, maar waarzegger."

Het schot maakte ook een vreemde curve. "Ik had een goed beeld op de bal en verkeek me ook niet, maar ik reageerde op de manier waarop de bal vloog. Eerst ging de bal rechts, laat ons zeggen op een meter van mij, dus zette ik een stap naar rechts. Dan ging de bal twee of drie meter naar links en kon ik me nog corrigeren. Maar dan ging de bal ook nog naar beneden en botste hij voor me. En dat met kracht."

Een echte zwabberbal dus. "Dat moet je Sambi Lokonga geven, hij trapte goed op doel. Ik geraakte wel nog bij de bal, dat vind ik een bewijs dat ik wel op de juiste plaats gepositioneerd stond, maar ik kon niet meer genoeg kracht zetten om de bal - die al heel dichtbij was op dat moment - te deviëren naast het doel."