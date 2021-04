Ook Oostende zal vandaag (waarschijnlijk) zijn licentie niet krijgen

Dat Moeskroen zijn licentie in eerste instantie niet zal krijgen, zal weinig mensen verbazen. Dat KV Oostende - dat dit seizoen zijn zaakjes wel in orde kreeg - die niet krijgt, zal toch wel wat wenkbrauwen doen fronsen. Maar het gaat in deze niet om de continuïteit, wal om de transparantie.

KV Oostende is in handen van het Amerikaanse concern PMG en die zijn niet gewend om hun jaarrekeningen overal openbaar te maken. Ze hebben verschillende clubs in heel Europa en moeten nergens alles open en bloot bekendmaken, enkel in België. De Amerikaanse hoofdaandeelhouder Paul Conway heeft dan ook niet alle papieren doorgestuurd naar de Licentiecommissie. Hij ziet niet in waarom hij heel zijn boekhouding openbaar moet maken. Waarschijnlijk moeten de kustjongens dus ook naar het BAS, maar daar maken ze zich weinig zorgen om. Alle benodigde informatie zal dan wel aan het BAS overgemaakt worden.