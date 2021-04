Maesschalck is dé Belgische hoop om Witsel op EK te krijgen: "Maar daar ga ik niet op antwoorden"

Haalt Axel Witsel het EK? Het is dé vraag die een pak Belgische voetbalfans zich stellen. Lieven Maesschalck weigert de burger hoop te geven.

Voor alle duidelijkheid: in een jaar zonder een groot toernooi zou Axel Witsel worden klaargestoomd voor de start van het nieuwe seizoen. De kans lijkt onbestaande, maar toch wil Roberto Martinez de middenvelder van Borussia Dortmund erbij op het EK.

Ondertussen revalideert Witsel bij Lieven Maesschalck. Al wil laatstgenoemde geen uitspraken doen die later niet correct blijken te zijn. “Witsel is hier elke dag en alles loopt volgens plan. Maar er is helemaal geen druk.”

“Het is onze zorg dat Axel kan terugkeren op het hoogste niveau”, besluit Maesschalck bij Sporza. “Of hij het EK zal halen? Daar wil ik niet op antwoorden. Bij dit soort blessures mag je geen deadline stellen.”