Opvallende statistiek voor Neymar in de wedstrijd tegen Bayern: geen enkele speler miste meer in de Champions League

Neymar speelde sterk gisterenavond in de wedstrijd tegen Bayern München. Hij deed de Duitse verdediging pijn met zijn acties. De Braziliaanse verdediger vergat echter één ding: scoren.

Het Britse bedrijf WhoScored.com kwam vandaag met een opvallende statistiek over de Braziliaanse superster. Neymar miste gisteren in Parijs vijf open doelkansen. Geen enkele speler deed ooit slechter in de Champions League sinds dat WhoScored data is beginnen verzamelen in 2009.

Geen statistiek om trots op te zijn voor de aanvaller dus. Ondanks dat Neymar niet heeft kunnen scoren gisteren, en PSG met 0-1 verloor, zijn de Parijzenaren toch door naar de halve finales in de Champions League. De Braziliaan zal er dus met andere woorden niet van wakker liggen.