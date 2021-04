Hayen weet niet of zijn toekomst op de Freethiel ligt: "Voor hetzelfde geld willen ze me zo gemotiveerd houden"

Waasland-Beveren staat met anderhalf been in 1B. Dat betekent ineens dat de stoel van Nicky Hayen aan het wankelen is. Al weet de coach zelf niet of hij volgend seizoen nog steeds op de Freethiel zal werken.

Eerst en vooral dit: het zou kort door de bocht zijn om bij een eventuele degradatie van Waasland-Beveren enkel en alleen naar Nicky Hayen te wijzen. De coach roeit tenslotte met de riemen die hem ter beschikking zijn gesteld. De Amerikaanse eigenaars van de Leeuwen lieten alvast weten dat het verhaal ook in 1B zal doorgaan. “Maar ik kan niet in een glazen bol kijken”, aldus Hayen in Sport/Voetbalmagazine. “Ik ben hier graag en heb een doorlopend contract.” Er zijn al positieve gesprekken geweest naar volgend seizoen toe “Er zijn al positieve gesprekken geweest naar volgend seizoen toe”, besluit de coach van Waasland-Beveren. “Maar voor hetzelfde geld denken de eigenaars dat ze me op die manier gemotiveerd houden. Al zal ik die motivatie ook hebben als ik weet dat het voorbij is.”