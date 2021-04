Liverpool op bezoek bij de Koning van de Champions League

Real reist met een goed gevoel af richting Engeland voor de terugwedstrijd tegen Liverpool in de kwartfinales van de Champions League. De Madrilenen wonnen het heenduel in Spanje vlot met 3-1. De mannen van Zidane brengen altijd iets extra op het kampioenenbal. Klaren ze de klus vanavond ook weer?

Uitstekende reeks

Madrid is bezig aan een mooie reeks. De mannen van Zinédine Zidane wisten de afgelopen zes wedstrijden allemaal te winnen, waaronder ook de El Clásico. De Madrilenen wonnen die afgelopen zaterdag met 2-1 van FC Barcelona, mede dankzij een treffer van Karim Benzema. De steunpilaar van Real vanvoor. De Fransman telt al 33 jaar, maar toont nog geen tekenen van achteruitgang.

Tegendoelpunt

Real Madrid speelde dit seizoen negen wedstrijden in de Champions League. In zes van die negen duels kreeg De Koninklijke een tegendoelpunt te verwerken. Mohamed Salah zorgde voor de treffer van Liverpool in de heenwedstrijd tegen Real Madrid en afgelopen weekend was hij ook tegen Aston Villa trefzeker. Doet de Egyptenaar het ook in de return?

Slaat Real weer in de tweede helft toe?

Real maakte dit Europese seizoen tot nu toe achttien doelpunten, waarvan tien in de tweede helft. Ook tegen Atalanta Bergamo maakten de Spanjaarden het verschil in de tweede helft. Ferland Mendy zorgde voor de openingstreffer in minuut 86. Kunnen we woensdag weer late goals verwachten?

Enkele betting tips

Liverpool moet 2 goals maken om zich te kwalificeren, dus zullen ze heel aanvallend spelen. Dat kan zorgen voor veel goals! Meer dan 2.5? Dan gaat je inzet x 1.55!

De wedstrijd is van levensbelang voor beide teams, en zal dus op het scherpst van de snee gespeeld worden. Over 3.5 kaarten doet je inzet met 55% stijgen.

Als er goals bij Liverpool vallen, komen die meestal van Mohammed Salah. Scoort hij 1 keer tegen Real, dan krijg je je inzet 1.8 keer terug.