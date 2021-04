Nederlandse belofte levert contract in om verder te studeren

Hij had nog een contract tot medio 2022 bij FC Utrecht en mocht daar ook gewoon blijven, maar Tim Pieters heeft er voor gekozen om zich te gaan richten op een studie.

Dit vertelt de 19-jarige Pieters op de clubwebsite. "Ik ben ontzettend dankbaar dat ik afgelopen jaar bij FC Utrecht een kans heb gekregen in het betaalde voetbal, maar ondertussen worstelde ik afgelopen periode met de keuze die ik moest maken tussen mijn studie en profvoetbal. Ik was erg blij dat FC Utrecht met me door wilde en mijn optie heeft gelicht, maar mijn twijfel bleef."



"Deze twijfel kwam mede omdat ik op korte termijn weinig perspectief zag op speelminuten in het eerste elftal en meer kans op slagen zag bij mijn maatschappelijke carrière. Na diverse gesprekken met de trainer en Jordy, heb ik de keuze gemaakt om volledig voor mijn studie te gaan. Het was een moeilijke keuze, maar ik ben blij met de ervaringen die ik hier heb opgedaan en met de medewerking van FC Utrecht", aldus Pieters tot slot.



Dit seizoen stond de teller van Pieters nog op 5 goals en 6 assists namens Jong FC Utrecht.