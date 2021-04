Licentiedag! Straks met 17 clubs in 1A of 7 in 1B? De kans is reëel

De Licentiecommissie maakt vandaag bekend wie in eerste aanleg zijn licentie voor volgend seizoen krijgt en wie die niet krijgt. Voor de meeste clubs wordt het geen probleem omdat ze wat soepelder zijn, maar Moeskroen zit wel - weeral - in vieze papieren.

De Henegouwers betaalden de lonen van februari en maart al te laat en eigenaar Gérard Lopez zou niet de vereiste garanties kunnen voorleggen om de continuïteit voor volgend seizoen te voorzien. Het zal dus weer voor het BAS moeten gebeuren voor Moeskroen. Dat is intussen een jaarlijkse herhaling, want ook de vorige vijf jaar trokken ze al naar het BAS.

Mogelijk heeft dat een grote impact op ons profvoetbal, want als Moeskroen zijn licentie niet haalt en niet degradeert, worden ze immers niet vervangen en zijn we volgend seizoen met 17 in 1A. Als Moeskroen wel degradeert door laatste te worden of door de barragematchen met Seraing te verliezen, zijn ze in dat geval zelfs maar met 7 in 1B volgend seizoen. Want er is geen promovendus of degradant in 1B.