Is Saint-Maximin klaar voor de volgende stap? "Dan moet je hem verkopen"

Allan Saint-Maximin strijdt met Newcastle United tegen de degradatie. Afgelopen weekend zorgde hij in een invalbeurt voor de drie punten tegen Burnley.

Newcastle heeft nog een loodzwaar programma voor de boeg. Overmorgen ontvangen ze West-Ham, daarna spelen ze nog tegen Liverpool, Arsenal, Leicester, Manchester City, Sheffield United en uiteindelijk op de slotspeeldag tegen Fulham. Afgelopen weekend maakten ze het hun wel iets makkelijker. Door 1-2 te gaan winnen op Burnley staat Newcastle nu zes punten voor op Fulham met ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld. Dat Newcastle dat kloofje kon slaan ligt vooral aan één man: Allan Saint-Maximin.

Allan Saint-Maximin werd in de zomer van 2019 gehaald voor 18 miljoen euro bij Nice. De Franse flankaanvaller staat vooral bekend om zijn verfijnde dribbels, die hij volgens de criticasters te weinig linkt aan doelpunten of assists. Op Burnley bewees hij dat het ook anders kan. In een invalbeurt van amper een half uur gaf hij een assist en scoorde hij de winning goal na een mooie solo.

Saint-Maximin lijkt, ondanks dit woelige seizoen bij Newcastle waar hij worstelde met enkele blessures, op de goede weg om deze zomer een stapje hoger te zetten. In de podcast KICK&RUSH van Friends of Sports werd er de vraag gesteld of Newcastle de 24-jarige Fransman moet laten gaan bij een serieus bod. Uiteindelijk waren ze het eens over het feit dat ze Saint-Maximin moeten laten gaan deze zomer als er een serieus bedrag op tafel wordt gelegd.