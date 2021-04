Deschacht stopt na dit seizoen: "Ik bereid mij mentaal voor dat dit mijn laatste wedstrijd zal zijn"

De laatste wedstrijd van de reguliere competitie nadert. Dat wil zeggen dat het seizoen voor een aantal ploegen stopt, ook is dat mogelijk voor Zulte Waregem. Deschacht gaat ervan uit dat de wedstrijd tegen Gent zijn laatste zal zijn.

Deschacht gaat ervan uit dat de wedstrijd van zondag tegen Gent zijn laatste zal zijn. Dat heeft hij gezegd in een interview met Eleven Sports. Deschacht is 40 jaar en geeft nu aan dat de wedstrijd van zondag mogelijks de laatste uit zijn carrière is.

Als Zulte Waregem zich nog plaatst voor play-off 2, zal het niet de laatste wedstrijd van Deschacht zijn. Maar met deze uitspaak geeft de 40-jarige ex-Rode Duivel aan dat dit seizoen zijn laatste is.