Tegenvaller voor KV Mechelen-doelman, die zich meteen laat opereren

Tegenvaller voor Gaëtan Coucke... De tweede doelman van KV Mechelen moet een knie-operatie ondergaan. Tegen de voorbereiding van volgend seizoen moet hij wel weer fit zijn.

Coucke kreeg volgens Het Nieuwsblad vorige week last van de knie en ging op consultatie bij specialist Geert Declercq in Antwerpen. Daar werd een minuscuul scheurtje in de meniscus vastgesteld en er werd beslist om de operatie niet uit te stellen.

Hij gaat morgen al onder het mes omdat het seizoen bijna gedaan is. Mechelen maakt wel nog kans op play-off 2, maar dan moeten Gent en Zulte Waregem gelijkspelen. Zijn revalidatie wordt op vijf-zes weken geschat en hij is dus klaar voor volgend seizoen.