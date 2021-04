Franse Nice heeft interesse in verdediger van Antwerp

Antwerp gaat deze zomer waarschijnlijk weer heel wat veranderingen ondergaan. Er is nog veel onduidelijkheid en er is ook veel interesse voor een aantal spelers. Aan dat lijstje mag ook Aurélio Buta toegevoegd worden.

Het Franse Nice is immers op zoek naar een rechtsback en is uitgekomen bij de Portugees van The Great Old. Die heeft net zijn basisplaats herwonnen en liet dit seizoen al drie assists noteren. Er is ook interesse uit de Serie A en van andere teams uit de LIgue 1.

Buta heeft nog één jaar contract en er zijn nog geen onderhandelingen over een verlenging. Nice was in januari al geïnteresseerd en Buta zou een overgang wel zien zitten.