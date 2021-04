Nicolas Raskin heeft geen spijt van episodes bij Anderlecht en Gent: "Als er één club is waarbij ik moest slagen, was het Standard"

Hij was een toptalent van de Standardjeugd, maar maakte omzwervingen bij Anderlecht en Gent alvorens terug naar de Rouches te komen.

"Gent en Anderlecht? Dat zijn etappes in mijn leven die me hebben laten groeien als speler en als mens", aldus Nicolas Raskin.

Zelfstandig

"Ik ben heel zelfstandig op dit moment. En uiteindelijk: als er een ploeg was waar ik moest slagen, dan was het Standard wel."

Nu nog meer zijn kans wagen in wedstrijden? "Ik weet dat ik het goede moment moet vinden om te schieten naar doel. Training of match, dat is toch nog iets helemaal anders."