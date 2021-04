Moeten topclubs sterkhouders missen bij begin play-offs? Onder meer uitkijken voor Lang en Onuachu

Noa Lang en Paul Onuachu mogen zich dit seizoen de grote uitblinkers noemen bij respectievelijk Club Brugge en KRC Genk. Hun clubs rekenen op hen om straks ook in play-off 1 te schitteren. Al zou het ook zomaar kunnen dat ze er op de eerste speeldag niet bij zijn.

Bij HLN hebben ze eens de blik geworpen op het aantal gele kaarten die spelers achter hun naam hebben, om een beeld te krijgen van de mogelijke schorsingen bij de start van de play-offs. Bij Club Brugge staat Noa Lang al een hele tijd met vier gele kaarten achter zijn naam. De Nederlander wist een vijfde kaart steeds te vermijden, lukt hem dat ook op de slotspeeldag van de reguliere competitie?

Er zijn overigens nog spelers bij Club Brugge die gevaar lopen om geschorst te worden. Kossounou, Mata en Sobol zitten in hetzelfde schuitje. Interessant wordt om te zien in welke mate de coaches hiermee rekening gaan houden in hun opstelling de komende zondag.

Bij Club is dat uiteraard Philippe Clement, maar John van den Brom zit bij Genk met dezelfde zorgen. Het mogelijk ontbreken van Onuachu zou uiteraard een groot gemis zijn. Daarnaast staan ook Thorstvedt, Hrosovsky en Heynen op één kaart van een schorsing.

Bij Antwerp moeten ze een eventuele schorsing wel kunnen opvangen. Enkel Lukaku en Batubinsika mogen dit weekend geen kaart pakken. Bij Anderlecht en Oostende, de twee ploegen die strijden voor het laatste ticket voor play-off 1, is er zelfs geen enkele speler met schorsingsgevaar.