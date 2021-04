Legende van Beerschot blikt vooruit op wedstrijd tegen Standard: "Daar kan Beerschot misschien wel van profiteren"

Pieter-Jan Monteyne is met meer dan 300 wedstrijden voor Beerschot een absolute legende op 't Kiel. Deze zondag speelt Beerschot tegen Standard voor een plekje in play-off 2.

Dag meneer Monteyne. Je hebt 10 jaar lang bij Beerschot gevoetbald, volg je die club nu dan nog steeds op de voet?

"Ik volg Beerschot niet meer specifiek, neen. Ik volg het voetbal nu gewoon in het algemeen, maar niet specifiek één club. Momenteel probeer ik me persoonlijk te ontwikkelen als trainer. Ik wil bouwen aan mijn eigen trainerscarrière. Ik wil hier niet mee zeggen dat Beerschot niets meer voor mij betekent, dat is iets anders, maar momenteel volg ik hun niet meer op de voet."

Beerschot speelt dit weekend tegen Standard, wat verwacht je van die wedstrijd?

"Ik denk dat dat een wedstrijd is waarin beide ploegen evenveel kansen hebben om te winnen. Ik verwacht twee ploegen die er alles aan zullen doen, want ze hebben allebei nog iets om voor te spelen. Ik denk dat Standard, gezien het huidige competitieverloop, dit seizoen een beetje op zijn honger is blijven zitten. Ik denk niet dat zij tevreden zijn met de zevende plaats, dus zullen ze hongerig zijn om die play-off 2 te spelen. De druk ligt er alleszins hoger dan bij Beerschot, en daar kan Beerschot misschien wel van profiteren."

Is het seizoen van Beerschot geslaagd als ze play-off 2 mislopen?

"Ik ben niet meer nauw betrokken bij de club, maar wat mij betreft wel. Als je als promovendus zo een knap parcours aflegt mag je daar fier op zijn. Vooral in het begin van het seizoen, toen Beerschot meedraaide in de top vier, vond ik het zeer mooi om te zien. Dat alleen al is een reden om sowieso van een geslaagd seizoen te spreken. Voor de club zou het sowieso wel een grote ontgoocheling zijn als ze play-off 2 niet halen, maar ik geloof erin dat ze het halen. Veel ploegen die stijgen zijn al blij als ze zekerheid hebben over het behoud, dus wat dat betreft is de missie dubbel en dik geslaagd."

© photonews

Moet Beerschot volgens u de aankoopoptie van Zakaria Bakkali lichten?

"Ik hoor dat hij zeer hard werkt. Er wordt mij langs alle kanten verteld dat Bakkali er alles aan doet om zijn topniveau terug te halen. Tijdens wedstrijden hebben we hem nog niet veel kunnen zien, maar de club zal een goed beeld van Bakkali kunnen maken van op de trainingen. Op dat vlak zullen ze moeten beslissen of het voor hen interessant is om de optie te lichten."