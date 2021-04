Maes ooit bijna trainer van Anderlecht en straks tegenstander paars-wit: "Hasi had geluk dat hij ging winnen bij Club"

Peter Maes is als coach van STVV tegenstander van Anderlecht in de voor paars-wit cruciale match van komende zondag. Maes was van 1990 tot 1995 doelman bij Anderlecht. In 2014 was hij bijna zelf trainer geworden bij de Brusselaars, na het ontslag van John van den Brom.

Peter Maes bevestigt de geruchten hierover bij La Dernière Heure. "Dat is waar. Binnen een club zijn er meerdere stromingen. Meer kan ik niet zeggen, maar Hasi heeft uiteindelijk de voorkeur op mij gekregen", schetst Maes de situatie. "In play-off 1 had hij het geluk dat hij met 0-1 ging winnen bij Club Brugge. Anders was hij het seizoen nadien geen trainer van Anderlecht meer geweest." Beste prestatie bij Lommel Zijn eigen loopbaan als trainer had dus nog wat mooier kunnen ogen. "Maar ik heb nergens spijt van", onderstreept Maes. "Ik ben blij dat ik na een tumulteuze periode weer in 1A zit. Mijn beste prestatie als trainer, die heb ik bij Lommel geleverd." Komende zondag krijgt hij de kans om Anderlecht een ferme hak te zetten. "Mij gaat het om de match van Sint-Truiden. De rest interesseert me niet. Ik ben me er van bewust dat het enorm is wat er op het spel staat voor Anderlecht. In de geschiedenis van een club zijn er sommige keerpunten. Dit is er eentje voor hen. Kwalificatie voor play-off 1 kan hun ontwikkeling versnellen."





Volg STVV - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (18/04).