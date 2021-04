Wat als AA Gent PO2 niet haalt? "Een plan voor meerdere weken, maar geen zin om daarover te spreken"

AA Gent moet zondag winnen van Zulte Waregem om zich te kwalificeren voor PO2, al redt het daarmee zijn seizoen niet volgens Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck ziet PO2 dan ook puur als een troostprijs voor AA Gent. “Het seizoen helemaal redden zondag, kan niet. Als je op voorhand zegt dat je wil concurreren met Club Brugge, kan je het seizoen niet redden door play-off 2 te halen. Wat je wél kan doen is tevreden zijn aan de finish door nog een Europees ticket te halen. Een geslaagd seizoen kan je dat echter niet noemen”, vertelt Vanhaezebrouck.

Mocht PO2 niet lukken, wat dan? “Ik spiegel ze niet voor wat er zal gebeuren als we het niet halen, dat zou slechte psychologie zijn. Uiteraard heeft een coach een planning van meerdere weken. Die zit in mijn hoofd, maar het heeft geen zin om daar al over te spreken.”

Alternatieven genoeg dan: een stage of toernooi spelen? “Een toernooi met de andere afvallers? Daar zou ik niet aan meedoen. Hoe gaan we dat dan noemen, play-off 3? We gaan die periode zo goed mogelijk invullen. Een stage komt er niet. Het is er te kort voor. We gaan wel een oefenmatch spelen op vrijdag tegen Antwerp.”